Erzincan'da, doğal güzelliğiyle öne çıkan ve her mevsim ayrı bir güzellik sunan Girlevik Şelalesi, yoğun kar yağışının ardından beyaz gelinliğini giyince adeta göz kamaştırdı
1
1|16
Erzincan'da, doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi, yoğun kar yağışının ardından beyaz gelinliğini giyince adeta görsel şölen sundu.
2
2|16
AA'nın haberine göre kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan Kalecik köyündeki 9 kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, ziyaretçilerine her mevsim ayrı güzellik sunuyor.
3
3|16
Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın ise metrelerce yükseklikteki buz sarkıtlarıyla ziyaretçilerini cezbeden şelale bir haftada içindeki yoğun kar yağışının ardından bambaşka bir güzelliğe burundu.
4
4|16
Kar yağışı ile beyaza bürünerek adeta gelinliğini giyen şelale, beyazlar arasında 40 metreden dökülen sularıyla seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturuyor.
5
5|16
Ziyaretçilerini etkileyen şelaleye fotoğraf çektirmek ya da özçekim yapmak için bölgeye gelen ziyaretçiler, eşsiz güzelliğin tadını ve keyfini çıkarıyor.
6
6|16
Ziyaretçilerden İsmail Kılınçal, yoğun kar yağışının ardından şelalenin gelinliğini giyerek bölgeye gelenleri büyülediğini söyledi.
7
7|16
Şelalenin doğal güzelliğine vurgu yapan Kılınçal, "Yazın farklı bir güzelliğe sahip olan Girlevik Şelalesi kışın ise adeta gelinliğini giymiş gibi olağanüstü güzelliğe bürünüyor. Yazın şelaleden akan su biraz daha fazla."
"Etrafa dağılan su zerrecikleri yaz aylarının sıcağında insanların yüzüne vurarak bir hoşluk veriyor. Herkesin mutlaka burayı gelip görmesi gerektiğini düşünüyorum. İstanbul'da yaşıyorum ancak kar yağdığında özellikle buraya gelip bu eşsiz manzarayı doyasıya seyrediyorum." dedi.
9
9|16
Vehbi Toprak da doğal güzelliğini görmek için şelaleye geldiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:
10
10|16
"Girlevik Şelalesi Türkiye'nin nadide yerlerinden biri. Herkesin burayı görmesini özellikle tavsiye ediyorum. Stresten bunalan ve işinden sıkılan gelip burada bütün yorgunluğunu atabiliyor. Her mevsim ayrı bir güzelliği ve özelliği var. Herkesi buraya davet ediyorum."
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.