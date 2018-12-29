10 | 16

"Girlevik Şelalesi Türkiye'nin nadide yerlerinden biri. Herkesin burayı görmesini özellikle tavsiye ediyorum. Stresten bunalan ve işinden sıkılan gelip burada bütün yorgunluğunu atabiliyor. Her mevsim ayrı bir güzelliği ve özelliği var. Herkesi buraya davet ediyorum."