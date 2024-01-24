Girlevik Şelalesi'ne her mevsim yoğun ilgi

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Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın ise doğanın farklı renkleri arasında 40 metreden dökülen sularıyla seyri güzel görüntü sergileyen şelale, Türkiye’nin birçok ilinden kente gelen çok sayıda doğasever tarafından ziyaret ediliyor.