GiroLive Panthers: 36 - Çağdaş Bodrumspor: 78 | MAÇ SONUCU
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası ön eleme turu ilk maçında Çağdaş Bodrumspor, Alman ekibi GiroLive Panthers'i deplasmanda 78-36 yendi.
Çağdaş Bodrumspor, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası ön eleme turu ilk maçında Alman ekibi GiroLive Panthers'i deplasmanda 78-36 mağlup etti.
Osnabrück kentindeki Artland Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-8 önde tamamlayan Çağdaş Bodrumspor, soyunma odasına da 43-14 önde gitti.
Üçüncü periyodu 58-31 önde bitiren Çağdaş Bodrumspor, baştan sona üstün olduğu mücadeleyi 78-36 kazandı.
Karşılaşmanın rövanşı, 25 Eylül Çarşamba günü Bodrum Spor Salonu'nda oynanacak.