Girona: 1 - Barcelona: 4 | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 5. haftasında Barcelona deplasmanda Girona'yı 4-1'lik skorla mağlup etti ve ligde 5'te 5 yaptı.
İspanya La Liga'nın 5. hafta karşılaşmasında Girona sahasında Barcelona'yı ağırladı. 5 gol çıkan mücadeleyi Katalan devi 4-1 kazandı.
Barça'ya galibiyeti getiren golleri 30 ve 37. dakikalarda Lamine Yamal, 47'de Dani Olmo ve 64. dakikada ise Pedri kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 80'de Cristhian Stuani'den geldi.
Bu sonucun ardından Barcelona 5'te 5 yaparak 15 puana ulaştı. Girona ise 7 puanda kaldı.
Ligin 6. haftasında Barcelona, Villarreal deplasmanında sahne alacak. Girona ise Valencia'ya konuk olacak.