Girona - Celta Vigo maçı öncesi rakamlar

İspanya Primera Lig heyecanı devam ediyor. Girona, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü Celta Vigo takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:00. 4 puanlı Girona 14. sırada bulunuyor, Celta Vigo 7 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi Girona, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Celta Vigo son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 149 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Girona kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.00, Celta Vigo sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Girona son haftadaki Deportivo La Coruna müsabasında 2-0 kazandı.

Celta Vigo ise Atletico Madrid karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Girona, 1 gol attı ve 4 gol yedi.

Celta Vigo ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Celta Vigo, 2 gol atarken 1 gol yedi.

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