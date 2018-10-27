Girona - Rayo Vallecano maçı heyecanı

Girona ve Rayo Vallecano, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü İspanya Primera Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 14:00. 10 puanlı Girona 15. sırada bulunuyor, Rayo Vallecano 6 puana sahip ve 19. sırada. Girona son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Rayo Vallecano son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 106. İddaa'da Girona kazanır 1.70, berabere biter 3.10, Rayo Vallecano kazanır 3.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Girona son haftadaki Cordoba müsabasında 2-1 yenildi.

Rayo Vallecano ise Sevilla II maçında 1-2 kazandı.

Girona, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Girona, kendi sahasında 6 gol attı, 10 gol yedi.

Rayo Vallecano ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Rayo Vallecano, 3 gol atarken 4 gol yedi.

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