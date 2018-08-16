Girona - Valladolid sahaya çıkıyor

İspanya Primera Lig heyecanı devam ediyor. Girona, 17 Ağustos 2018 Cuma günü Valladolid takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:15. Ev sahibi Girona, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Valladolid, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 136 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Girona kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.20, Valladolid sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Girona son haftadaki Cordoba müsabasında 2-1 yenildi.

Valladolid, Cadiz karşılaşmaında 1-0 kazandı.

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