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        Haberler Gündem Gişe bariyerine çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 6 yaralı - Güncel haberler

        Gişe bariyerine çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 6 yaralı

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Adana bölümündeki batı gişelerinde beton bariyere çarptıktan sonra alev alan yolcu otobüsündeki 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 05:30 Güncelleme: 06.01.2024 - 05:31
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        Bariyere çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 6 yaralı
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        Sürücüsü henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu TAG Otoyolu'nun Adana batı gişelerindeki beton bariyere çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle otobüsün motor kısmı alev aldı. Şoförün durumu fark etmesiyle otobüsteki 18 yolcu tahliye edildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile 5 kişi kentteki hastanelere götürüldü.

        İtfaiye ekipleri aracın tamamını saran yangını söndürdü.

        Otobüs kullanılamaz hale gelirken gişe de zarar gördü.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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