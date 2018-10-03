Biyografi kitabında hayatına dair bugüne dek ortaya çıkmayan detayları yazan süper model Gisele Bündchen, eşi Tom Brady ile sevgili oldukları dönemde, Brady’nin eski sevgilisinin hamile olduğunu öğrenince yaşadıklarını anlattı
1
1|18
Dünyanın en mükemmel çiftlerinden biri olarak gösterilen süper model Gisele Bündchen ve Amerikan futbolu oyuncusu Tom Brady’nin ilişkisinde ilginç bir hikaye ortaya çıktı.
2
2|18
Lessons: My Path to a Meaningful Life adlı biyografi kitabını yayınlayan 38 yaşındaki Brezilyalı süper model, NFL takımı oyuncusu eşiyle ilişkileri henüz iki aylıkken yaşadıkları bir olayı kitabında anlattı.
3
3|18
Bündchen, “İlişkimiz henüz iki aylıkken Tom bana eski kız arkadaşının hamile olduğunu söyledi. Sonraki günlerde haber her yere yayılmıştı. Dünyamın başıma yıkıldığını hissettim” dedi.
4
4|18
Tom Brady ile oyuncu Bridget Moynahan, Aralık 2006’da ayrılmadan önce iki yıl birikte olmuştu.
5
5|18
Ayrıldıkları ay, Tom Brady ile Gisele Bündchen sevgili oldu. Bridget Moynahan, oğlu Jack’i Ağustos 2007’de dünyaya getirdi.
6
6|18
Bündchen, Moynahan’ın hamilelik skandalını “Kolay zamanlar değildi” diye anlatırken, Jack’in dünyaya gelmesini mutluluk verici olarak nitelendirdi.
7
7|18
Ünlü model, “Jack ve Tom için orada olmak istedim. Hayatlarını yoluna sokmak ve yakın ilişki kurmalarını sağlamak için yardım etmeliydim” diyen Bündchen, Jack’in dünyaya gelmesinin Tom Brady ile bir aile kurmak için kendisine ilham verdiğini söyledi. Bündchen, tüm çocuklarının birbirine yakın yaşlarda olmasını istediğini de söyledi.
8
8|18
Bündchen ve Brady 2009 yılında evlendi. Çiftin şimdi sekiz yaşında Benjamin ve beş yaşında Vivian adlı iki çocukları var.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.