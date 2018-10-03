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Ünlü model, “Jack ve Tom için orada olmak istedim. Hayatlarını yoluna sokmak ve yakın ilişki kurmalarını sağlamak için yardım etmeliydim” diyen Bündchen, Jack’in dünyaya gelmesinin Tom Brady ile bir aile kurmak için kendisine ilham verdiğini söyledi. Bündchen, tüm çocuklarının birbirine yakın yaşlarda olmasını istediğini de söyledi.