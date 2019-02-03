Gisele Bündchen: Onunlayken vücudumu uyuşturuyordum

Moda dünyasının en çok kazanan modellerinden biri olan Gisele Bündchen, kariyerinin zorlu dönemeçlerini hiç çekinmeden anlatıyor. Top modelin kitabında yer verdiği olaylardan biri de aktör Leonardo Di Caprio ile yaşadığı ilişki...