Ünlü model kaplumbağanın hayatını kurtardı 0:00 / 0:00

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Dünyaca ünlü model Gisele Bündchen, Florida sahilinde yürüyüş yaparken, balıkçı ağına takılan bir kaplumbağanın yardımına koştu.

Ters dönen kaplumbağayı ağlardan kurtaran 41 yaşındaki Brezilyalı model, o anlarda çekilen videoyu da sosyal medya hesabından yayınladı.

"GÖZLERİNDE KORKUYU GÖRDÜM!"

Bu sırada Portekizce konuşan Gisele Bündchen, "Bu sabah sahilde köpeğim Onyx ile yürüyüş yaparken, köpeğim havlamaya başladı. Ağların yanına gidince bir kaplumbağanın ters döndüğünü ve ağlara takıldığını gördüm. Hayvanın gözlerinde korkuyu gördüm!" dedi.

"CANLILARI KORUMAK BİZİM TERCİHİMİZ OLMALI"

Kaplumbağayı kucaklayıp, okyanusa bırakan Bündchen, daha sonra "Maalesef çok sayıda canlı bu şekilde ağlara takılıp ölüyor. Bütün canlıları korumak bizim tercihimiz olmalı." ifadelerini kullandı.