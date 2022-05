Gişelerde en başarılı 10 devam filmi

4-ÖRÜMCEK-ADAM: EVE DÖNÜŞ YOK (2021)

(Spider-Man: No Way Home)



Pandemi sonrasında gişelerde ulaştığı başarıyla Türkiye dahil birçok ülkede sinema salonu işletmecilerine nefes aldıran film… Serinin ilk iki halkasından farklı olarak fantastik janrının sularına giren filmde her şey Doctor Strange’ın kontrolden çıkan büyüsüyle ilgili… Büyünün kontrolden çıkmasının nedeni ise Peter Parker’ın tam olarak ne istediğini bilmemesi. Önce herkesin Peter Parker’ın kim olduğunu unutmasını istiyor; ama sevdikleri ve yakın çevresinin büyünün dışında kalması gerektiği aklına gelince, işler feci derecede karışıyor. Örümcek-Adam’ın süper kahraman olarak gelişimi açısından üçüncü filmin farklı yanı, Peter Parker’ın Doctor Strange gibi büyük bir ustanın karşısında söz dinlemeden kendi bildiğini okuması ve trajik sonuçlara yol açması. ‘Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok’ta aksiyon sahnelerinin yanı sıra diyalog ağırlıklı bölümler de başarılı. Paralel evrenlerden gelen karakterlerin olduğu sahneler, duygusal ve hüzünlü anlar içerdiği kadar kahkahalar attırmasını da biliyor.

TOPLAM HASILAT $1,892,667,830