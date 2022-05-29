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Gişelerde en başarılı 10 devam filmi

İlk filmden 36 yıl sonra gösterime giren ‘Top Gun: Maverick’in seyirciyle buluştuğu şu günlerde sinema tarihinde gişelerde en başarılı olan devam filmlerine baktık. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar’ın yazısı.

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  • Gişelerde en başarılı 10 devam filmi
    1. 10- STAR WARS: THE LAST JEDI (2017) 
      (Star Wars: The Last Jedi)

      Uzay operasıyla aksiyonu birleştiren, mizahı tümden yok etmeyen ama ciddiyeti ve gerilimi sonuna kadar koruyan karanlık bir film... Snoke, Kylo Ren, Rey ve Luke Skywalker üzerinden Jedi Düzeni ve karanlık taraf arasındaki ilişkilere dair söyledikleri ve Güç’ün anlamını berraklaştırmasıyla öne çıkıyor. Bir Star Wars filminde olması gereken her şeyin yanı sıra yenilikler de içeriyor. Görsel atmosfer açısından da serinin en iyilerinden biri. Işın kılıcı düelloları, diyaloglu sahneler kadar önemli şeyler söylüyor. Rian Johnson’ın yazıp yönettiği ‘Son Jedi’, serinin son döneminde gişelerde en çok başarı gösteren iki filminden biri.
      TOPLAM HASILAT: $1,332,698,830
  • Gişelerde en başarılı 10 devam filmi

    9- HARRY POTTER VE ÖLÜM YADİGARLARI BÖLÜM 2 (2011)
    (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2)

    Serinin, ilk filmle birlikte 1 milyar dolar barajını geçen ikinci filmi...  Yedinci filmin umutsuz ve kasvetli karanlığının peşinden gelen bir ölüm kalım savaşı! Bu film, sadece Voldemort ile Harry arasında "İyi olan kazanır" diyeceğimiz bir final karşılaşması değil. Daha fazlası... Bir yanıyla, adının da çağrıştırdığı gibi ölüm korkusuyla baş etme üzerine bir film. Harry gerçek kahramanlığın, sınırsız özverinin ve sevginin anlamını kavrıyor. İsyan hareketinin aslında bir lideri değil, ruhu var. Harry de o ruhun bir parçası. Savaşa yıllar öncesinden hazırlanan Hogwarts, öğretmeni ve öğrencileriyle bir bütün olarak çıkıyor Voldemort'un karşısına.
    TOPLAM HASILAT: $1,342,359,942
  • Gişelerde en başarılı 10 devam filmi

    8- YENİLMEZLER: ULTRON ÇAĞI (2015)
    (Avengers: Age of Ultron)

    Eleştirmenlerin çok yüksek notlar vermediği, seyircilerin üst sıralara koymadığı bir film olmasına rağmen, sadece Avengers serisinin değil Marvel Sinematik Evreni’nin de en çok  hasılat getiren filmlerinden biri. Tony Stark, dünya barışını korumak isterken canavarlaşan yapay zekâ Ultron’u yaratır. Bu durum bize güç kullanarak barışı tesis etmek isterken Ortadoğu’da ve Asya’da “canavarlar” yaratan Batı ittifakını hatırlatır. Ultron, kendisine karşı çıkan kahramanlarımızın kibrini yerle bir eder. Yenilmezler kendi özlemleri ve korkularıyla yüzleşir. Köksüzlük ve yalnızlık çoğunun sorunudur. Fiziksel güç ve savaş konusunda yeterli olsalar da iç dünyalarında kırılgan, umutsuz ve endişelilerdir.
    TOPLAM HASILAT: $1,402,809,540
  • Gişelerde en başarılı 10 devam filmi

    7- KARLAR ÜLKESİ 2 (2019)
    (Frozen II)

    Serinin ilk filmi 1 milyon 281 bin dolarla sinema tarihinin en yüksek hasılat yapan animasyon filmlerinden biriydi… İkinci film yapımcılarını hayal kırıklığına uğratmamasının yanı sıra daha büyük bir başarıya imza attı.  Eleştirmen ve seyircilerden daha düşük notlar almasına karşın, gişelerde ilk filmi geçmeyi başardı. İlk film çocukluklarında uzak düşen iki prensesin, Elsa ve Anna’nın bir araya gelme öyküsünü anlatıyordu. Devam filminde Elsa, Anna, Olaf ve Kristoff'u, Arendelle'den çok uzak yerlerde yeni serüvenlerin peşinde koşarken görüyoruz. Hem tehdit altındaki krallıklarının gizemini çözmeye hem Elsa’nın neden sihirli güçlerle doğduğunu anlamaya çalışıyorlar.  
    TOPLAM HASILAT: $1,450,026,933
  • Gişelerde en başarılı 10 devam filmi

    6- HIZLI VE ÖFKELİ 7 (2015)
    (Furious 7)

    Altı film boyunca birbirine bağlı büyük bir aileye dönüşen Dominic (Vin Diesel) ve arkadaşları, Kurt Russell’ın oynadığı bir gizli ajan karakterinin teklifiyle devlete dışarıdan hizmet veren bağımsız bir ekibe dönüşürler. Amaçları Tanrı’nın Gözü adlı yazılımı ele geçirip, Jason Statham’ın canlandırdığı intikam peşindeki kötü adamı yakalamaktır. Filmin en iddialı aksiyon sahnesinde otomobiller, Abu Dabi’deki gökdelenlerin arasında uçarlar. Otomobil sahnelerinin ortak teması yarış değil, havada uçuştur. Sözgelimi, otomobiller uçaktan serbest düşüşe geçer; Dominic otomobilini uçuruma doğru sürer vb... Aksiyon sahnelerinin çoğunda da zaten mantık kurallarını zorlayan akrobasi şovları seyrederiz. Filmin bu kadar çok ilgi görmesinin nedenlerinden biri çekimleri tamamlayamadan hayatını kaybeden Paul Walker’a bir veda niteliği taşımasıdır. Özellikle deniz kenarında geçen final sahnesi, Paul Walker’a ağıt gibi düzenlenen hüzünlü bir elveda niteliğindedir. 
    TOPLAM HASILAT: $1,515,341,399
  • Gişelerde en başarılı 10 devam filmi

    5- JURASSIC WORLD (2015)  

    Colin Trevorrow’un yönettiği filmin, serinin “parkta işler kontrolden çıkar, dinozorlar saldırıya geçer, dehşet anları başlar ve birileri bunu engellemeye çalışır” şeklinde özetlenebilecek formatından saptığı söylenemez. Bu kez sorun ne patronda ne de eğlence parkı için yeni ve daha korkunç dinozorlar tasarlamak zorunda olan bilim insanında; sorun, sürekli kâr artışı ve büyüme öngören kapitalist zihniyette. Dinozorların şov hayvanı olarak sevgiden uzak yetiştirilmesi ise bilimin gücünü doğanın şiddetine çeviriyor. Tabii bir de dinozorları silah olarak kullanmak isteyen kötü adamlar var. Aksiyon, gerilim özel efekt şovunun yanı sıra film boyunca topuklu ayakkabılarla koşturan Claire (Bryce Dallas Howard) ile Indiana Jones havasındaki dinozor eğitmeni Owen (Chris Pratt) ortama bir romantik komedi havası getiriyorlar.
    TOPLAM HASILAT: $1,671,537,444
  • Gişelerde en başarılı 10 devam filmi

    4-ÖRÜMCEK-ADAM: EVE DÖNÜŞ YOK (2021)
    (Spider-Man: No Way Home)

    Pandemi sonrasında gişelerde ulaştığı başarıyla Türkiye dahil birçok ülkede sinema salonu işletmecilerine nefes aldıran film… Serinin ilk iki halkasından farklı olarak fantastik janrının sularına giren filmde her şey Doctor Strange’ın kontrolden çıkan büyüsüyle ilgili… Büyünün kontrolden çıkmasının nedeni ise Peter Parker’ın tam olarak ne istediğini bilmemesi. Önce herkesin Peter Parker’ın kim olduğunu unutmasını istiyor; ama sevdikleri ve yakın çevresinin büyünün dışında kalması gerektiği aklına gelince, işler feci derecede karışıyor. Örümcek-Adam’ın süper kahraman olarak gelişimi açısından üçüncü filmin farklı yanı, Peter Parker’ın Doctor Strange gibi büyük bir ustanın karşısında söz dinlemeden kendi bildiğini okuması ve trajik sonuçlara yol açması. ‘Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok’ta aksiyon sahnelerinin yanı sıra diyalog ağırlıklı bölümler de başarılı. Paralel evrenlerden gelen karakterlerin olduğu sahneler, duygusal ve hüzünlü anlar içerdiği kadar kahkahalar attırmasını da biliyor. 
    TOPLAM HASILAT $1,892,667,830
  • Gişelerde en başarılı 10 devam filmi

    3- AVENGERS: SONSUZLUK SAVAŞI (2018)
    (Avengers: Infinity War)

    Marvel’ın ‘Iron Man’ ile başlattığı Marvel Sinematik Evreni’ndeki Avengers serisi yıllar geçtikçe seyirciden artan bir ilgi görmeye başladı. Seyircilerin solo filmlerle sayesinde daha yakından tanıdığı kahramanların, evrenin yarısını soykırımdan geçirmek isteyen Thanos ve adamlarına karşı verdiği mücadele, aksiyon ve özel efekt kalitesi açısından serinin en iyi ve gösterişli filmlerinden birine vesile oldu. Temponun hiç düşmediği, heyecanın hiç dinmediği bir akış vardı. Yönetmenliği üstlenen Russo biraderler teknik olarak yine iyi iş çıkarıyorlardı. Filmin en eğlenceli yanı ise kahramanlarımızın kendi aralarındaki diyaloglarıydı.
    TOPLAM HASILAT: $2,048,359,754
  • Gişelerde en başarılı 10 devam filmi

    2- STAR WARS: GÜÇ UYANIYOR (2015) 
    (Star Wars: The Force Awakens)

    Seriyi yıllar sonra yeni bir üçlemeyle başlatmak, yeni nesil sinema seyircisini yakalamak hiç kolay değildi. Ama hedefi tam 12’den vurdular. Yönetmen ve yazar J.J. Abrams, serinin “seçilmiş kişi”, “özgürlük savaşı”, “demokrasi özlemi”, “aşk”, “korkunç teknolojik silahlara karşı insan”, “şirin droidler”, “etnik çeşitlilik” gibi vazgeçilmez temalarını koruyarak yeni bir hikâye başlattı. Hurda toplayıcısı Rey (Daisy Ridley), Anakin ve Luke’un yerini dolduran kahraman olarak kalbimizi fethetti... Rey, Finn ve Kylo Ren gibi üç yeni karakteri itibarıyla genç olmak, büyümek ve seçim yapmakla ilgili bir filmdi. Aidiyet, kimlik ve baba kompleksi öne çıkiyordu. 
    TOPLAM HASILAT: $2,069,521,700
  • Gişelerde en başarılı 10 devam filmi

    1- AVENGERS: ENDGAME (2019)

    Sadece bu listenin değil, gişe gelirlerine düzenlenen bütün listelerin birinci filmi… 2008’de ‘Iron Man’le başlayan Marvel Sinematik Evreni'nde bir dönemi kapatıp yeni bir dönemi açan, “Avengers: Endgame”, özellikle Iron Man ve Captain America'nın hikâyelerinin nihayete ermesi açısından ayrı bir değer taşıyor. Black Widow, Hulk, Thor, Hawkeye başta olmak üzere bütün karakterlerin 22 filme yayılan hikâyeleri gayet güzel toparlanıyor... Thanos küresel ısınma, terörizm ve savaş gibi felaketlerin dünya nüfusunu dengeleyen olaylar olduğunu düşünen insansevmez biri. Bizimkiler ise büyük bir aile gibiler... Hepsi birbirine bağlılar. Yeniden savaşmalarındaki en büyük motivasyon, kaybettiklerini geri getirmek... İşte bu yüzden çok duygusal bir yanı var “Endgame”in. Başarısının sırrı da burada yatıyor.
    TOPLAM HASILAT $2,797,501,328

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