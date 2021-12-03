Gitar virtüözü Cañizares CRR'de

Çağımızın en büyük Flamenko müzisyenlerinden biri olan, 40 yılı aşan başarılı kariyeri boyunca dünyanın en önemli müzisyenleri ve orkestralarıyla aynı sahneyi paylaşan Cañizares İstanbullu müzik severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Ünlü gitar virtüözü 6 Aralık akşamı Cemal Reşit Rey konser salonunda unutulmaz bir konser verecek.

Kendi bestelerinin yanı sıra klasik müzik repertuvarına da hâkim olan sanatçı, Sir Simon Rattle yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası ile Concierto de Aranjuez seslendirmek üzere davet edildi. Dünyanın saygın orkestraları arasında yer alan Staatskapelle Dresden, NHK Symphony, Birmingham Symphony gibi topluluklarla çaldı.

Flamenko’nun efsane ismi Paco De Lucia ile 10 yılı aşkın süre birlikte çalışan sanatçı, şimdiye kadar 100'ü aşkın albüm kaydında yer aldı. Enrique Morente, Alejandro Sanz, Peter Gabriel, John Paul Jones, Mauricio Sotelo gibi önemli isimlerle müzikal iş birliklerine imza attı.

İspanyol Ulusal Balesi'nin projelerindeki besteleriyle büyük övgü toplayan İspanyol Akademi Ödüllü Cañizares, Carlos Saura filmleri için de müzikler besteledi.

Kariyerinde şu ana kadar 14 solo albüme de imza atan Cañizares, “El Mito de la Caverna” albümüyle 2019 yılında İspanyol MIN Ödülleri’nde “Yılın En İyi Flamenko Albümü” ödülünü alırken, “Suite Iberia, Albéniz by Cañizares” adındaki albümü ile İspanyol Akademisi'nin “En İyi Klasik Müzik Performansı” kategorisinde ödüle layık görüldü.