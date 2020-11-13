Gitar virtüözü Cañizares İstanbul'a geliyor



Çağımızın en büyük Flamenko müzisyenlerinden biri olan 40 yılı aşan başarılı kariyeri boyunca dünyanın en önemli müzisyenleri ve orkestralarıyla aynı sahneyi paylaşan Cañizares, 12 Aralık'ta Cemal Reşit Rey konser salonunda müzikseverlerle buluşacak.

Kendi bestelerinin yanı sıra klasik müzik repertuvarına da hâkim olan sanatçı, Sir Simon Rattle yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası ile Concierto de Aranjuez seslendirmek üzere davet edildi. Dünyanın saygın orkestraları arasında yer alan Staatskapelle Dresden, NHK Symphony, Birmingham Symphony gibi topluluklarla çaldı.

Flamenko’nun efsane ismi Paco De Lucia ile 10 yılı aşkın süre birlikte çalışan sanatçı, şimdiye kadar 100'ü aşkın albüm kaydında yer aldı. Enrique Morente, Alejandro Sanz, Peter Gabriel, John Paul Jones, Mauricio Sotelo gibi önemli isimlerle müzikal işbirliklerine imza attı.

İspanyol Ulusal Balesi'nin projelerindeki besteleriyle büyük övgü toplayan İspanyol Akademi Ödüllü Cañizares, Carlos Saura filmleri için de müzikler besteledi.

Cañizares, El Mito de la Caverna albümüyle 2019 yılında İspanyol MIN Ödülleri’nde “Yılın En İyi Flamenko Albümü” ödülünü kazandı.