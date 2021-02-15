Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Balıkesir, Çanakkale'nin iç kesimleri, Muğla, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Elazığ, Muş, Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis ve Bingöl çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile İstanbul, Kütahya ve Afyon çevrelerinde yoğun kar, Orta Akdeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

DONACAĞIZ!

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, Trakya'da biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Marmara'nın doğusu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile İstanbul, Kütahya ve Afyon çevrelerinde yoğun kar(kıyılarda 5 ila 15 cm, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Orta Akdeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

FIRTINAYA DİKKAT

Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli, Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa),Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Çok bulutlu, doğu kesimlerinin yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 2°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 2°C

Çok bulutlu ve yoğun olmak üzere kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 0°C

Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 1°C

Çok bulutlu ve yoğun olmak üzere kar yağışlı

EGE

Çok bulutlu, Kuzey ve İç Ege ile sabah saatlerinde Muğla çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İzmir'in batısında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Kütahya ve Afyon çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, yoğun olmak üzere kar yağışlı

DENİZLİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde batısının yağmurlu, kuzey kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MANİSA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde yoğun olmak üzere kar şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer yoğun olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeybatı kesimlerinde, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, -2°C

Çok bulutlu, yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 0°C

Çok bulutlu, yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, -2°C

Çok bulutlu, yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 1°C

Çok bulutlu, yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve zamanla karla karışık yağmur ve kar, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

RİZE °C, 8°C

Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde itibaren yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

TRABZON °C, 8°C

Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Tunceli, Erzurum ve Bingöl çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Ardahan, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZİNCAN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 11°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Diyarbakır'ın kuzey kesimleri hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif yağmurlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 19°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu