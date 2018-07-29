Fenerbahçe'nin geçen yıl transfer ettiği Giuliano geçen sezonu iyi geçirmesine rağmen Brezilya Milli Takımına seçilememişti. Bunda Sambacıların 4-3-3 oynamasının etkisi vardı. Bu yıl da Sarı-Lacivertli kulübün başına Phillih Cocu’nun gelmesiyle yıldız oyuncu aynı kaderin kurbanı olabilir. Öyle ki Hollandalı teknik direktörün takımını 4-3-3 düzeni ile oynatacak olması Giuliano'nun Sarı-Lacivertli takımda da saf dışı kalmasına neden oldu. 4-3-3 oyun düzeninde Brezilyalı yıldıza yer açmakta zorlanan Cocu'nun yönetime 'satılabilir' raporu verdiği bu durum da Giuliano’nun elden çıkarılması planlanan oyuncularda zirveye oturmasına neden oldu.

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