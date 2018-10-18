Gizem Hatipoğlu ile Hakan Hatipoğlu'nun bebeği açık ara birinci oldu

KizlarSoruyor tarafından hazırlanan "Anne baba olmaya hazırlanan ünlü çiftlerden hangisinin bebeği en çok merakla bekleniyor?" anketinin sonuçları açıklandı. Binlerce kişi tarafından oylanan ankette en çok oyu yüzde 51 ile Gizem-Hakan Hatipoğlu çiftinin bebeği aldı. Ankette kız erkek dağılımında da sonuç değişmedi. Kızların yüzde 50’si erkeklerin ise yüzde 52’si, tercihini Gizem ve Hakan Hatipoğlu çiftinden yana kullandı