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Nijerya'da gizemli hastalık nedeniyle 1 kişi öldü, 56 kişi hastaneye kaldırıldı

Nijerya'nın kuzeyindeki Kano eyaletinde "gizemli hastalık" nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi hastanede tedavi altına alındı

Gizemli hastalık 1 kişiyi öldürdü! 56 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler
Nijerya'da gizemli hastalık 1 kişiyi öldürdü! 56 kişi hastanede
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AA

Nijerya'nın kuzeyindeki Kano eyaletinin Rogo bölgesine bağlı 6 köyde, henüz teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi, 56 kişi hastanelik oldu.

Yetkililer, hayatını kaybeden kişinin ölüm nedenine ilişkin araştırmalar sürerken, hastaneye getirilenlerin bazılarında kusma ve idrarda kan görüldüğünü belirtti.

NİJERYA'DA GEÇEN YIL 1000'DEN FAZLA KİŞİ GİZEMLİ HASTALIK NEDENİYLE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Öte yandan, Kano'daki Sağlık Bakanlığında salgın hastalıktan sorumlu bir yetkili, bakanlığın salgına ilişkin bir rapor aldığını ancak bu hastalıktan yalnızca 4 kişinin etkilendiğini ve bu kişilerin tedavi edildiğini söyledi.

Nijerya'da geçen sene "gizemli hastalık" nedeniyle 1000'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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