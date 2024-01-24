Gizemli soruların peşinde: Doğruyu bulmak için beyin gücünüzü zorlayacak bulmacalar

Bulmacalar, insan zihnini meşgul etmek ve düşünme becerilerini geliştirmek için yaratılan esrarengiz dünyalardır. Ancak, bazı bulmacaları çözerken dikkat etseniz de zorlanabilirsiniz. Zorluk derecesiyle öne çıkan bu bulmacalar, doğruyu bulurken beyin gücünüzü zorlayabilir. İşte, aşağıdaki soruları cevaplayacağınız 8 bulmaca...

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Cevap: Toplamda 7 kişi vardır, bunlar: en önde heykele bakan kız, arkasında elinde telefon olan kadın, arkada çocuğuyla eserlere bakan ebeveyn, sağda tabloya bakan çift ve son olarak en sağda öndeki yırtık tabloda gözleri görünen kişi olmak üzere 7 kişi görülüyor.