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Gizli Dosya filmi oyuncuları kimler? Gizli Dosya filminin konusu ne?

Gizli Dosya bu akşam saat 23.30'da Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. 2015 yılı yapımı biyografi / dram türündeki Gizli Dosya filminin başrolünde Cate Blanchett, Robert Redford gibi isimler yer alıyor. İşte, Gizli Dosya (Truth) filmi hakkında bilgiler...

Gizli Dosya

Gizli Dosya filmi oyuncuları kimler? Gizli Dosya filminin konusu ne? sorular sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. IMDB'si 6.2 olan Gizli Dosya bu akşam Show TV'de saat 23.30'da yayınlanacak.

GİZLİ DOSYA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Seçimlerin yaklaşmasını anlatan filmde 2004 yılında ABD başkanlık seçimi ele alınmıştır. Daha önce önemli bir skandalı ortaya çıkarmış olan gazeteci Mary Mapes seçim öncesi yine skandalların peşine düşer. Ebu Garib Hapishanesi’nde yaşanan işkence skandalını ortaya çıkan haberci bu sefer seçimlerle ilgili emekli bir askerden gizli belgelere ulaşır. Bu gizli belgelerde yer alanlar ciddi bir iddiadır. Belgede yer alan iddiaya göre George Bush’un oğlu usulsüzlük yapmış ve Vietnam savaşına gitmemiştir.

Bu haber gündeme bomba gibi düşer. George W.Bush bu belgelerin sahte olduğunu iddia eder. Bu durumda haberci Mary Mapes ve haber spikeri Dan Rather zor duruma düşer. Bu işten nasıl kurtulacaklarını belgelerin sahte olmadığını nasıl kanıtlayacaklarını düşünmeye başlarlar.

GİZLİ DOSYA OYUNCULARI KİMLER?

Cate Blanchett
Rolü : Mary Mapes

Robert Redford
Rolü : Dan Rather

Dennis Quaid
Rolü : Col. Roger Charles

Topher Grace
Rolü : Mike Smith

Elisabeth Moss
Rolü : Lucy Scott

Stacy Keach
Rolü : Lt. Colonel Bill Burkett

Bruce Greenwood
Rolü : Andrew Heyward

Dermot Mulroney
Rolü : Lawrence Lanpher

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