Gizli hataları keşfedin: Sadece çok dikkatli insanların fark edebileceği bulmacalar
Samanlıkta iğne aramak deyimindeki gibi zorlanacağınız bir bulmaca ister misiniz? İşte, sizin için dikkat becerinizi ölçecek 7 test!
Bazı bulmacalar, yeterli dikkat ve ayrıntıyı kavrama yeteneğiyle çözülür. Ancak bazen bariz hileler ve illüzyonlar bile dikkatimizden kaçabilir. İşte, görsellerdeki hataları bulduğunuzda dikkat seviyenizi ölçen bazı testler...
1. soru: Bir çölün kumullarında dolaşan bir grup deve vardır. Buradaki hata ne olabilir?
İpucu: Tek bir hata vardır ve buna da mutasyon denilebilir.
Cevap: Develerin genellikle üç hörgüçü olmaz o yüzden cevap hörgüçte saklıdır.
2. soru: Görselde parkta sabah aktivitelerini yapmaya çalışan insanlar görülüyor ancak oldukça kuvvetli bir rüzgar esiyor. Buradaki sorun nedir?
İpucu: Tek bir hata vardır ve o da fizik kanunlarına aykırıdır.
Cevap: Görseldeki tüm insanların kıyafetleri veya saçları rüzgara göre savruluyor ancak en öndeki kadının eteği farklı yönde olduğundan fizik kurallarına uymuyor.
3. soru: Bu resimde grup oyunlarına dalmış birkaç çocuğu görüyoruz. Resimdeki hatalar ne olabilir?
İpucu: İki hata var ve her ikisinin de çizerin hatası olduğu söylenebilir.
Cevap: Soldaki çocuk atlama ipini tutmuyor ve arkadaki kalecinin ise karşılayabileceği bir top çizilmemiş.
4. soru: Görselde sırada bekleyen 5 kişi var. Buradaki sorun ne olabilir?
İpucu: Yalnızca tek bir hata vardır ve bunu birisine belirtmek kabalık olabilir.
Cevap: En öndeki kişinin ayakkabıları birbirinden farklıdır.
5. soru: İnsanlar, basit bir sabah otobüs yolculuğu yapıyor gibi görünüyor. Buradaki hata nedir?
İpucu: Üç hata var ve bunlardan birisi kazaya neden olabilir.
Cevap: Otobüs şoförü yok, bir adamın gazetesi ters duruyor ve yağmur yağmamasına rağmen aracın silecekleri çalışıyor.
6. soru: Burada parkta oynayan veya dinlenen insanlar var.
İpucu: Yine tek bir hata var, bulabilir misiniz?
Cevap: Bankta oturan yaşlı kadının gölgesi güneşe rağmen yok.
7. soru: Burada Monopoly oynarken eğlenen bir ailenin resmi var. Sorun ne olabilir?
İpucu: Tek bir hata var ve o da oldukça küçük.
Cevap: Zarlar 6 rakamına kadar olur ancak buradaki zarın üzerinde 9 nokta var.
Kaynak: Mystical Raven