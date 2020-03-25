AA

İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, Mehmet Türkmen'in işlettiği bakkala gelerek veresiye defterinde kayıtlı borcun ne kadar olduğu sordu.

AA'nın haberine göre, bakkalın 11 bin 500 lira civarında alacağı olduğunu belirtmesi üzerine hayırsever, tamamını ödeyeceğini söyledi. Türkmen'e 11 bin 500 lira verip borcu olanların isimlerinin yazılı olduğu sayfaları alan hayırsever, daha sonra dükkandan ayrıldı. Mahalleyi de dolaşan hayırseverin, bazı ihtiyaç sahibi vatandaşlara para yardımında bulunduğu belirtildi.

'ÖNCE ŞAKA SANDIM AMA 11 BİN 500 TL ÖDEDİ VE GİTTİ'

Türkmen yaptığı açıklamada, yaklaşık 30 yıldır esnaf olduğunu ve ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi. Hayırseverin, 20'ye yakın kişinin borcunu ödediğini vurgulayan Türkmen, şunları dile getirdi:

"Dükkana gelerek, 'Borcunu ödeyemeyenlerin listesini çıkar ben ödeyeceğim' dedi. Ben önce şaka sandım ama 11 bin 500 lira ödedi, gitti. Ben daha önce böyle bir şey ile karşılaşmadım, görmedim de. Belki de Hızır. Allah razı olsun, helal olsun."

Borcu ödenen vatandaşlara durumu anlattığını ifade eden Türkmen, "Çok dua edenler var. Öyle insanlar varmış ülkemizde, ne güzel. Benden başka yerlere de gitmiş sanırım." dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların evinde kaldığını anımsatan Türkmen, "Koronavirüsten dolayı işlerim düşmüştü. Bu para ilaç gibi oldu. Borcum olan yerlere de borcumu ödedim." ifadelerini kullandı.