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'Gizli Kanyon'da serinlemek için 2 saat yol yürüyorlar

Tunceli'de bir grup doğasever, yürüyüş yaptıkları sırada keşfettikleri kanyona 'Gizli Kanyon' adını verdi. Konumunu, tahribata uğramasın diye çevreleriyle de paylaşmayan doğaseverler, kanyona engebeli yolları aşıp, dik yamaçlardan inerek 2 saatlik yolculuğun ardından ulaşıyor

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DHA
  • 'Gizli Kanyon'da serinlemek için 2 saat yol yürüyorlar

    Tunceli, el değmemiş akarsuları, derin vadileri, milli parkı ve kanyonlarıyla her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Özellikle yaz aylarında birçok doğasever Tunceli´ye gelerek, karların geç eridiği zirve ve yaylalarda doğa yürüyüşü yapıyor.

     
  • 'Gizli Kanyon'da serinlemek için 2 saat yol yürüyorlar

    DHA'nın haberine göre Tuncelili bir grup doğasever de, geçen yıl yaptıkları yürüyüşte, serinlemek için dere kenarına indiklerinde bir kanyon keşfetti. 
  • 'Gizli Kanyon'da serinlemek için 2 saat yol yürüyorlar

    Yaklaşık 10 metre yüksekliğinde ve 100 metre uzunluğundaki kanyonda yer yer 3 metre derinliğe ulaşan suda serinleyen doğaseverler, kanyonun konumunu da tahribata uğramasın diye çevreleriyle paylaşmadı.
  • 'Gizli Kanyon'da serinlemek için 2 saat yol yürüyorlar

    Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki ve Tunceli´de az sayıda kişinin yerini bildiği kanyona `Gizli Kanyon´ adını veren doğaseverler, fırsat buldukça, engebeli yolları aşarak, dik yamaçlardan inerek 2 saatlik yürüyüşün ardından burada serinliyor.

     
  • 'Gizli Kanyon'da serinlemek için 2 saat yol yürüyorlar

    'KİRLETMESİNLER DİYE KONUM VERMİYORUZ'

    Ali Hıdır Çelik, keşfettikleri kanyonun kirlenmesinden korktukları için konumunu kimseyle paylaşmadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

     
  • 'Gizli Kanyon'da serinlemek için 2 saat yol yürüyorlar

    "2 saatlik bir yürüyüş yaparken keşfettik burayı. Terlediğimizden dolayı dere kenarına indik. Derede mağara gibi bir yer görünce meraktan yaklaştık. Yaklaşınca da kanyon olduğunu fark ettik. Gayet güzel, kanyonun içi kısa olmasına rağmen çok güzel. Burayı `Gizli Kanyon´ olarak adlandırdık. Çünkü insanlar doğanın güzelliğini ne kadar gördülerse o kadar da kirlettiler.
  • 'Gizli Kanyon'da serinlemek için 2 saat yol yürüyorlar

    Biz 3 bin rakımlı Munzur Dağları'nın zirvesine de çıkıyoruz. İnsanlar oraya kadar bile çöp götürüyor. Yangınlar bunlardan dolayı çıkıyor. Kanyonu aslında buralarda yaşayan insanların bazıları biliyordu. Biz de buranın konumunu, yol tarifini bundan dolayı vermiyoruz. Onun için adı `Gizli kanyon´.
  • 'Gizli Kanyon'da serinlemek için 2 saat yol yürüyorlar

    Burası çok hoşumuza gitti ve buraya gelmek için 2 saat yürüyoruz. Buraya ulaştığımızda büyük bir keyif alıyoruz. Sıcaklığın arttığı bu günlerde buraya gelip serinliyoruz. Suyu pırıl pırıl, taşlardan doğal iskeleler var ve buralardan suya atlıyoruz."

     

     
  • 'Gizli Kanyon'da serinlemek için 2 saat yol yürüyorlar

    Kadir Gezmiş ise, serinlemek için saatlerce yürüdüklerini dile getirerek, "Hava oldukça sıcak ve 2 saatlik bir yürüyüşün ardından buraya varıyoruz. Buraya gelmek için 4 saat yürümem gerekirse yine yürürüm. Buradan çok keyif alıyoruz. İnsanın sudan çıkası gelmiyor. Büyük taşlar var ve bunların üzerinden suya atlıyoruz. 
  • 'Gizli Kanyon'da serinlemek için 2 saat yol yürüyorlar

    Bu kanyon kimse tarafından bilinmediği için 'Gizli kanyon' diyoruz ve yol tarifi vermiyoruz. 100 metre uzunluğuna sahip. Serinlemek ve doğanın keyfine varmak için saatlerce yürüyoruz" dedi.
  • 'Gizli Kanyon'da serinlemek için 2 saat yol yürüyorlar

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