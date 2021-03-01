Gizli taziye çadırları vakaları arttırdı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Meral Yıldız'ın haberine göre, Van’da uzun zamandır artış göstermeyen Covid-19 vaka sayısı, yasak olmasına rağmen taziyeler nedeniyle yeniden artarak gündeme geldi.

İKİ AYRI İLÇEDE TESPİT EDİLDİ

Kentte Özalp ilçesinde Erzengin ailesi ve Tuşba ilçesinde ise Dinç ailesinin kurduğu taziyelerle bağlantılı yeni pozitif vakalar tespit edildi.

Her iki mahallede filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası vakaların görüldüğü evler karantinaya alınırken, vatandaşların kurallara uymaları için uyarılar yapıldı.

Vali Mehmet Emin Bilmez ise, kentte salgınla mücadelede yapılan çalışmalar sonrası çok iyi bir başarı elde edildiğini, normalleşme sürecine en kısa sürede geçmek için vatandaşların taziye ve diğer kısıtlamalara sıkı sıkıya uyması gerektiğini söyledi.

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