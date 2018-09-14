Glasgow Rangers - Dundee rakamlar

İskoçya Premiership maçında Glasgow Rangers ile Dundee, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Glasgow Rangers son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Dundee son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 421 kodlu maçı oynayanlar; Glasgow Rangers galibiyet oranı 1.15, beraberlik oranı 4.75, Dundee galibiyet oranı 9.00. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Glasgow Rangers son hafta oynanan Dundee maçında 4-0 kazandı.

Dundee ise Glasgow Rangers maçında 4-0 yenildi.

Glasgow Rangers, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Glasgow Rangers, kendi sahasında 2 gol attı, 0 gol yedi.

Dundee, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Dundee, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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