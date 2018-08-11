Glasgow Rangers - St. Mirren maç önü

Glasgow Rangers ve St. Mirren, 12 Ağustos 2018 Pazar günü İskoçya Premiership maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. 1 puanlı Glasgow Rangers 7. sırada bulunuyor, St. Mirren 3 puana sahip ve 5. sırada. Glasgow Rangers son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. St. Mirren, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 656 kodlu maçı oynayanlar; Glasgow Rangers galibiyet oranı 1.20, beraberlik oranı 4.30, St. Mirren galibiyet oranı 8.00. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Glasgow Rangers önceki hafta St. Mirren mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

St. Mirren ise Glasgow Rangers maçında 2-2 berabere kaldı.

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