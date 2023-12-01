Glen Powell'dan Tom Cruise itirafı: Neredeyse ölüyordu

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TEHLİKELİ TEŞEKKÜR VİDEOSU

Çekimlerinde gerçek uçaklar kullanılan 'Top Gun: Maverick', 260.568.688 dolar hasılatla Tom Cruise'un kariyerinin en yüksek açılışı olmuştu. Gişe başarısını kutlamak için sinemaseverlere seslenen Holywood yıldızı, "Herkese merhaba. Şu an Güney Afrika’da yeni 'Görevimiz Tehlike'nin birinci ve ikinci filminin çekimlerini gerçekleştiriyoruz. Sinemaya giden ve 'Top Gun: Maverick'i destekleyen sizlere teşekkür etmeden yılı bitirmek istemedim" demiş ve kendini uçaktan atmıştı.