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HABERTURK.COM

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Glenda Jackson'dan acı haber geldi. Jackson'ın 87 yaşında vefat ettiği öğrenildi.

Glenda Jackson'ın hayatını kaybettiği sırada yanında ailesinin olduğu belirtildi.

Glenda Jackson, kariyeri boyunca 'Women in Love' (1970) ve 'A Touch of Class' (1973) ile iki kez 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında Oscar kazandı. "EVİNDE, HUZUR İÇİNDE ÖLDÜ" Acı haberi duyuran Glenda Jackson'ın menajeri Lionel Larner, "Geçirdiği kısa bir hastalığın ardında Londra, Blackheath'teki evinde, huzur içinde öldü" açıklamasında bulundu.

"FİLMİN ÇEKİMLERİNİ TAMAMLAMIŞTI" Menajerinin açıklamasına göre; Glenda Jackson, ölümünden kısa bir süre önce önemli rollerini Michael Caine ile paylaştığı 'The Great Escaper' adlı filmin çekimlerini tamamlamıştı.

İlk kez 1992 yılında parlamentoya giren Glenda Jackson, 2015'e kadar Hampstead ve Kilburn seçim bölgesini temsil etti. Fotoğraflar: Reuters, AP

