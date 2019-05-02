Türkiye'de de bir süredir faaliyet gösteren İspanyol girişim Glovo, seri-D yatırım turunda 169 milyon dolarlık yatırım aldığını duyurdu.

Mobil uygulama üzerinden teslimat hizmeti veren şirkete yapılan yatırımın Lakestar liderliğinde ve Idinvest Partners'in ve Korelya Capital'in ve Papa John's'un sahibi olan Drake'in katılımı ile gerçekleştirildiği bildirildi.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, İspanyol şirket, yaklaşık 10 ay önce de 134 milyon dolarlık bir yatırım almıştı.

5.5 MİLYON KULLANICISI VAR

2015 yılında Oscar Pierre ve Sacha Michaud tarafından kurulan Glovo, yiyecek başta olmak üzere çeşitli hızlı tüketim ürün gruplarının teslimatını gerçekleştiriyor.

Şirket kaynakları, Glovo'nun büyümesindeki itici gücün İspanya'daki McDonald'sların siparişlerini götürmesi olduğunu kaydediyor.

5.5 milyon kullanıcısı bulunan uygulamanın, 16 bin iş ortağı bulunuyor. Yapılan açıklamaya göre, şirketin Orta Doğu, Latin Amerika ve Afrika'ya açılması planlanıyor.

TÜRK İSMİ ÜST DÜZEY GÖREVE GETİRDİ

Hali hazırda bin kişinin çalıştığı Barselona merkezli Glovo'nun, üst düzey yöneticilerinden biri ise Türk. Yakın bir zaman önce Glovo'nun Mühendislik Birimi Başkan Yardımcısı olan Mustafa Sezgin'e, şirketin teslimat sisteminin optimizasyonu teslim edildi.

Sezgin, daha önce de Uber, Soundcloud, Motorola ve Ericsson gibi şirketlerde görevler almıştı.

Glovo'dan yapılan açıklamada, şirketin dünyadaki sipariş sayısı bakımından en öne çıkan kentlerin Madrid, Barselona, Buenos Aires, Lima ve Milano olduğu belirtildi.

Glovo'nun yeni müşteri kazanımı bakımından ise en başarılı pazarları olarak San Jose, Guayaquil, Kiev, Bükreş ve İstanbul'un adı öne çıkıyor.

Ne var ki, Glovo'nun Türkiye'de belli başlı yerli rakipleri bulunuyor. Getir'in iş modeli bire bir Glovo ile örtüşürken, bir süre önce yiyecek dışında diğer ürün gruplarının da teslimatına başlayan Yemeksepeti ise, pazara yeni bir soluk getirmiş durumda.

Son olarak, perakende şirketi Migros'ta, online sipariş departmanını yeniden yapılandırılarak, söz konusu girişimlerin doğrudan rakibi haline geldi.