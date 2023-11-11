Glutensiz beslenme furyasına dikkat! Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Dr. Leyla Çevirme, sosyal medyada yayılan 'glutensiz beslenme' furyasının çok tehlikeli olduğunu belirterek, gluten alerjisi olmayan kişilerin bu tarz beslenmemesi gerektiğine dikkat çekti

Son dönemlerde sosyal medyada popülerleşen ‘glutensiz beslenme’ furyası nedeniyle birçok kişi buğday, arpa ve çavdar yemiyor. Ancak uzmanlar gluten alerjisi olmayan kişilerin bu tarz beslenmesinin gereksiz olduğunu söyledi.

Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Dr. Leyla Çevirme, “Glutenli ürünleri yediğinde oluşan hassasiyetlerin hepsi alerji değildir. Hangisi alerji, hangisi hastalık onu doktorlar ile çözmek gerekiyor. İnsanlar kafalarına göre bunun kararını vermemeliler. Çölyak hastalığı varsa ya da buğdayla ilgili bir alerjisi varsa, ki biz bunları kan ve deri testiyle saptıyoruz. Çölyak olanları gastroenteroloji uzmanları biopsi ve bazı testler ile saptıyor. Bizim 'hayatınızdan sütü, glüteni çıkartın' dememiz gerekiyor. Onun dışındakiler çok bilinçli hareket değil” ifadelerini kullandı.

“HASTALARIMIZ TEK BAŞINA KARAR VERMESİN"

Sosyal medyadaki furyanın çok tehlikeli olduğuna dikkat çeken Dr. Çevirme, “Bazı hastalarımız Google üzerinden çözüm bulup, glütensiz beslenmeye başlıyor. Bunu kesinlikle önermiyoruz. İnternet hekimliği yapılmasın istiyoruz. Bizlerin tanı koyması gerekiyor. Özellikle hastalık oluşturabilecek semptom varsa biz uzmanlar karar verelim. Hastalarımız tek başına karar verip, tedavi yoluna gitmesinler” dedi.

Dr. Leyla Çevirme, mevsimsel geçiş nedeniyle alerji vakalarında artış yaşandığını da söyledi.