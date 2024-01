Glynis Johns hayatını kaybetti

5 Şurada Paylaş!









Glynis Johns, ayrıca 1973'te Stephen Sondheim'ın Broadway müzikali 'A Little Night Music'teki 'Desiree Armfeldt' rolüyle Tony Ödülü kazanmış ve 'Send In The Clowns' şarkısını seslendirmişti.



Fotoğraf: AP, Avalon