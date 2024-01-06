Glynis Johns hayatını kaybetti

2 Şurada Paylaş!









"HOLLYWOOD İÇİN HÜZÜNLÜ BİR GÜN"

Menajeri Mitch Clem, 60 yılı aşan bir kariyere sahip olan Glynis Johns'un hayatını kaybettiğini açıkladı. Oyuncunun emekli olduğunu ve son yıllarını huzurevinde geçirdiğini belirten Clem; "Hollywood için hüzünlü bir gün oldu" dedi.