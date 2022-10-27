GMG Kastamonuspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray maçının ardından yollarını ayırdığı teknik direktör Metin Akpunar'ın yerine Ümit Karan'ın getirildiğini açıkladı.

Ümit Karan, teknik adam olarak ilk ABD’de Malatyaspor USA takımını çalıştırmıştı. Daha sonra Makedonya 1.Lig ekibi FC Shkupi takımında görev alan Ümit Karan, Menemenspor, İskenderun FK, Uşakspor ve son olarak da 24 Erzincanspor’da teknik direktör olarak görev yaptı.

24 Erzincanspor ile birkaç gün önce yollarını ayıran Ümit Karan, 2.Lig Beyaz Grup ekibiyle bu sezon 10 lig maçına çıktı, bu maçlardan 4 kez galip ayrılırken, 3 kez beraberlik, 3 kez de mağlubiyet aldı.