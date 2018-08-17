Go Ahead Eagles - Jong Utrecht maçı heyecanı

Hollanda Eerste Divisie heyecanı devam ediyor. Go Ahead Eagles, 17 Ağustos 2018 Cuma günü Jong Utrecht takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. Ev sahibi Go Ahead Eagles, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Jong Utrecht son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 200. İddaa'da Go Ahead Eagles kazanır 1.45, berabere biter 3.60, Jong Utrecht kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Go Ahead Eagles önceki hafta Den Bosch mücadelesinde 1-2 yenildi.

Jong Utrecht, Emmen karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

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