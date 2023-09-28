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        Haberler Sağlık Göbek yağını eritmek için 5 özel yol! Sadece bir kaşığı mucizeler yaratıyor

        Göbek yağını eritmek için 5 özel yol! Sadece bir kaşık yetiyor

        Tarçının göbek yağını eritmede yardımcı olabileceğini biliyor muydunuz? Genellikle gözümüzde detoks sularının içerisine atılan çubuk tarçın canlansa da başka alanlarda kullanımı söz konusu olduğunda zayıflamanıza ve sağlıklı kalmanıza yardımcı oluyor. İşte göbek yağını kaybetmek için tarçının gücünü kullanmanın 5 özel yolu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 07:50 Güncelleme: 28.09.2023 - 07:50
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        Tarçının sinnamaldehit adı verilen bileşeni nedeniyle metabolizma ve yağ depolama üzerinde etkili olabileceğini gösteren çalışmalar mevcuttur. Bu etkiler potansiyel olarak karın yağının birikmesini etkileyebilir. Ancak elbette sadece tarçına güvenmenin göbek yağında azalma sağlamak için yeterli olmadığını akılda tutumak gerekir. Tarçın diyetinize ve sporunuza destek vermede oldukça etkili bir besin olarak size yardımcı olabilir.

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        Dengeli beslenmeyi sürdürmek ve düzenli egzersiz yapmak, etkili kilo verme yöntemi için temel faktörlerdir. Diyetinizde veya besin takviyesi rutininizde önemli bir değişiklik yapmadan önce her zaman bir sağlık uzmanına danışmanız tavsiye edilir.

        Tarçını genel beslenme düzeninize dahil etmek, fazla kilolardan kurtulmanın anahtarı olabilir. Son araştırmalar, tarçının kan yağlarını düşürme, vücut kitle indeksini azaltma ve sıklıkla obeziteyle ilişkili iltihaplanmayla mücadele etme yeteneğine sahip olduğu vurgulanmıştır.

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        Hayvan araştırmaları, tarçının iç organlardaki yağların azaltmasına bile yardımcı olabileceğini ve hoş kokulu bu baharatın kullanımıyla daha ince bir bel çevresi arayanlara umut olabileceğini gösteriyor.

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        Tarçının baharat olmasının yanı sıra kan şekeri seviyesini düzenlemeye de yardımcı olduğunu biliyor muydunuz? İşte göbek yağını eritmede tarçının gücünü kullanmanın 5 yolu...

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        1- Kahvenize bir miktar tarçın ekleyerek güne başlayın.

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        2- Şeker yerine tarçın kullanın.

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        3- Tatlılarınıza bu baharatı serperek lezzetini artırın, şeker oranını azaltın.

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        4- Tarifleriize, atıştırmalıklarınıza ve karışımlarınıza bir miktar tarçın ekleyerek denemeler yapın.

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        5- İçme suyunuza çubuk tarçın ekleyin veya tarçın özünüü temel alan takviyeler kullanın.

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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