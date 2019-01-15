Şanlıurfa Müze Müdürü ve Göbeklitepe Kazı Başkanı Celal Uludağ'dan açıklama;

- "Göbeklitepe ile ilgili tüm hazırlıkları yapmış durumdayız. Alandaki tüm altyapı düzenlemeleri ve ziyaretçi karşılama merkezimiz hazır. Canlandırma merkezi, ziyaretçileri alana götürecek servis araçları gibi her türlü hazırlık tamamlanmış durumda"





- Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan:

- "Balıklıgöl Yerleşkesi civarında çok güzel tarihi evler var, kısa vadede konaklama sorununu çözmek için çok hızlı bir şekilde bunları turizme kazandırabiliriz"

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