Göbeklitepe'deki monolitin Milli Uzay Programı tanıtımında kullanılması Şanlıurfalıları sevindirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Göbeklitepe'deki monolitin Milli Uzay Programı tanıtımında kullanılması Şanlıurfalıları sevindirdi

Göbeklitepe yakınlarındaki tarlada 5 gün önce toprağa saplı halde bulunan ve dün sabah kaldırıldığı görülen metal blokun (monolit) Milli Uzay Programı'nın tanıtım çalışmasının bir parçası olduğunun ortaya çıkması yöre halkını sevindirdi.

Göbeklitepe'deki monolitin Milli Uzay Programı tanıtımında kullanılması Şanlıurfalıları sevindirdi
AA

Şanlıurfa kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Göbeklitepe Ören Yeri yakınlarında yer alan Örencik Mahallesi'ndeki tarlada 5 Şubat Cuma günü bulunan monolit merak konusu olmuş, dün kaldırılınca vatandaşların merakı daha da artmıştı.

Yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde, üzerinde Göktürk alfabesiyle "Gökyüzüne bak, Ay'ı gör" ifadesi yazılı metal blokun sırrı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşma sırasında çözüldü.

Monolitin, Türkiye'nin Milli Uzay Programı tanıtımının parçası olduğunun anlaşılması yöre halkını da sevindirdi.

Blokun konulduğu mahallenin sakinlerinden Mahmut Yıldız, AA muhabirine, 5 gün önce toprağa saplı halde bulunan metal blokun vatandaşlar arasında şaşkınlığa neden olduğunu hatırlattı.

Dün monolitin kaldırılmasıyla meraklarının daha da arttığını ifade eden Yıldız, "İlk günden itibaren insanlarda bir merak ve telaş vardı. Ancak dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşma sonrası hem rahatladık hem sevindik. Artık insanlar bir sıkıntı olmadığını anladı. Vatandaşlar olarak çok mutlu olduk. Bu tanıtım Göbeklitepe için iyi oldu." diye konuştu.

- "Mahallemiz için de Göbeklitepe için de iyi oldu"

Mahalle sakinlerinden Sabri Kaçar ise 5 gün önce sabah uyandıklarında tarlada bir metal blok olduğunu görünce telaşa kapıldıklarını anlattı.

Dün sabah monoliti yerinde göremeyince yine bir anlam veremediklerini aktaran Kaçar, "Vatandaşlar olarak merakımız ve telaşımız akşam Cumhurbaşkanımızın katıldığı program ile sona erdi. Bundan dolayı hem rahatladık hem sevindik. Türkiye için, Göbeklitepe için ve mahallemiz için çok iyi oldu." ifadelerini kullandı.

Fuat Demirdil de metal blokun mahallelerine getirilip tarlaya konulmasının sırrının çözülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısı"nda metal blokun ne amaçla konulduğunu öğrenince mahalleliler olarak çok sevindiklerini vurgulayan Demirdil, bölgenin tanıtımına katkı sağladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Hasan Yıldız ise toplantıda Göbeklitepe'nin isminin geçmesinin çok iyi olduğunu belirterek, "Metal blokun ne amaçla getirildiğini çok merak ediyorduk ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ile rahat ettik, mutlu olduk ve gururlandık. Mahallemiz için de Göbeklitepe için de iyi oldu, sevinçliyiz." şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME