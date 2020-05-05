AA

Köklü tarihiyle dünyanın en büyük insani yardım örgütlenmelerinden biri olan Türk Kızılay, "Hilal-i Ahmer Koleksiyonu"nda önemli sanatçı ve tasarımcıların hazırladığı eserler yer alıyor. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan 12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski yerleşim alanı olan Göbeklitepe, koleksiyonda sürrealist ressam Vahap Aydoğan'ın eseriyle temsil edilecek. Aydoğan, bu kapsamda Türk Kızılay'ın gönderdiği hilali, Göbeklitepe motifleriyle süslüyor.