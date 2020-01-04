National Geographic'in 17 kişiden oluşan uluslararası editoryal ekibi tarafından hazırlanan 25 maddelik listede, 'Kültür' kategorisinde Türkiye'den Göbeklitepe yer aldı. Okuyucularına yeni yılda keşfedecekleri yeni tecrübeler sunacak küresel bir seyahat kılavuzu oluşturmak üzere hazırlanan liste derginin kültürel etkileşim, toplum yararı, coğrafi ve tematik farklılık, sürdürülebilirlik ve değer ilkeleri gözetilerek hazırlandı. National Geographic Traveler dergisinin hazırladığı listede 'Kültür', 'Şehir', ‘Doğa' ve 'Macera' olmak üzere 4 kategori bulunuyor.

Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin anlatıldığı listede bu arkeolojik alanın keşfinin insanlık tarihini değiştirecek bulgular sağladığı bilgilerine yer veriliyor.

Yaklaşık 11 bin 600 yıl önce oluşturulan anıtsal kireç taşı sütunlarının ilk medeniyetlerin beşiği olan "Bereketli Hilal"in kuzey ucunda ve Türkiye'nin güneydoğusunda yer aldığı vurgulanan listede dünyanın dört bir yanından tarihi ve kültürel miraslar yer alıyor.