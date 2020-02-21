Ne baklava, ne döner! İşte Türkiye'nin en popüler iki lezzeti

AA

Göbeklitepe'nin gizemi konçertoyla dünyaya duyurulacak



- Bu akşam Adnan Saygun Sanat Merkezinde düzenlenecek "İlk Nefes Bir Dokunuş Göbeklitepe" prömiyerinde seyirci de konsere dahil olacak, Hitit liri, ney ve dünyanın uzaydan kaydedilen sesiyle farklı bir yorum sahneye taşınacak

"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'den ilham alan besteci Kemal Günüç'ün "arp, ney ve seyirci" için yazdığı konçerto, bu akşam Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

"İlk Nefes Bir Dokunuş Göbeklitepe" adlı eserin prömiyerinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Arp Virtüözü Çağatay Akyol ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü olan duayen ney sanatçısı Murat Salim Tokaç sahne alacak.

Şef Hakan Şensoy yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın eşlik edeceği konsere, seyirci de Atilla Kılıç'ın yazdığı metinlerle eşlik edecek.

Göbeklitepe'de yer alan T harfindeki taşlardan esinlenerek hazırlanan perküsyon tarzındaki çalgının vurulmasıyla konser başlayacak ve yine aynı ses ile son bulacak.

Eserin, NASA'nın uzaydan kaydettiği dünya sesiyle başlayacak "İlk Nefes" adlı bölümünde ney vurgusuyla "insanın varoluşu" anlatılacak.

"Bir Dokunuş" adlı ikinci bölümde AB Projesi olarak hazırlanan ve 3 bin 700 yıl önceki Hitit lirini yansıtan enstrüman kullanılacak.

Konser, mabedin anlatıldığı "T'nin Gizemi" adlı üçüncü bölümün ardından Türk ezgi ve makamlarının sunulacağı "Bereketli Hilal" adlı dördüncü bölümle son bulacak.

- "Seyirciyi eserin içine çekmeye çalıştık"

Besteci Kemal Günüç, AASSM'deki son prova sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, konçerto hikayesinin arp sanatçısı Çağatay Akyol'un teklifiyle başladığını belirti.

Göbeklitepe'nin gizemini yansıtmak istediğini aktaran Günüç, "Seyirciyi de eserin içine çekmek istedik. Bölümün başında seyirci öyküyü anlatıyor. Bu aynı zamanda günümüz insanının da geleceğe bir mesajı olacak." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü, ney sanatçısı Murat Salim Tokaç ise farklı bir çalışmaya imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Ney ve arpın ilk kez konçertoda bir araya geldiğine işaret eden Tokaç, "Dünya prömiyerinin İzmir'de yapılması bizim sözümüzün gereğidir. Tüm senfoni orkestralarımız için bu sözümüz geçerlidir. Bu tür yeni çalışmaların sanatseverlerle buluşması Bakanlığımız adına da çok önemli. Eserin talep gördüğü her yere gideceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası arp sanatçısı ve Türkiye'nin tek Hitit liri virtüözü Çağatay Akyol, "İlk Nefes Bir Dokunuş" adlı eserle arpın Alacahöyük'ten çıkmış bir enstrüman olduğunu dünyaya yeniden deklare edeceklerini belirtti.

Şef Hakan Şensoy ise Türk bestecinin Göbeklitepe'den ilham alarak hazırladığı bir eserin dünya prömiyerine ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını ifade etti.