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Göç İdaresi Başkanlığı 100 İl Göç Uzman Yardımcısı alacak!

Göç İdaresi Başkanlığı 100 İl Göç Uzman Yardımcısı kadrosuna giriş sınavı ile personel alınacağını duyurdu. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar Göç İdaresi Bakanlığı personel alımı sınavı başvurularının ne zaman yapılacağını sorguluyorlar. Adaylar için Göç İdaresi Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihlerini bir araya getirdik. İşte detaylar...

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  • Göç İdaresi Başkanlığı 100 Uzman Yardımcısı alacak! Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri

    İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı yapacağını açıkladı. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak. Yazılı sınav Göç İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne yaptırılacak ancak sözlü sınav ise Göç İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek. İşte Göç Başkanlığı uzman yardımcısı alımı başvuru şartları ve sınav tarihleri...
  • Göç İdaresi Başkanlığı 100 Uzman Yardımcısı alacak! Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri

    SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

    1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

    2- En az 4 yıllık eğitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler

    Fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

    3- 2021 veya 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP29, KPSSP30, KPSSP32, KPSSP36 puan türlerinden herhangi birinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak İl Göç Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),

    4- 01 Ocak 2023 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış (01.01.1988 ve daha sonra doğmuş

    olanlar başvurabilir) olmak.
  • Göç İdaresi Başkanlığı 100 Uzman Yardımcısı alacak! Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri

    SINAV BAŞVURUSU

    1- Giriş Sınavı başvuruları 30 Aralık 2022 - 09 Ocak 2023 tarihleri arasında e-Devlet-Göç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden çevrimiçi yapılacak olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir.

    2- Başvuru sırasında e-Devlet üzerinden mezuniyet bilgisi, KPSS puanı ve ikamet bilgileri alınacak olup, e-Devlet üzerinden erişilemeyen bilgiler beyan edilerek yüklenecektir.

    3-Adayların Giriş Sınavının yazılı kısmına girmeye hak kazanıp kazanmadıkları her adayın kendi sonucunu görebileceği şekilde Başkanlığın (www.goc.gov.tr) internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara başka herhangi

    bir bilgilendirme yapılmayacaktır.
  • Göç İdaresi Başkanlığı 100 Uzman Yardımcısı alacak! Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri

    4-Sınava girmeye hak kazanan adaylar 12 - 20 Ocak 2023 tarihleri arasında sınav hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla katkı bedeli olarak 90.00 TL (Doksan Türk Lirası) sınav ücretini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait Halkbankası Ankara Anıt Şubesi TR83 0001 2009 4110 0044 0000 26 IBAN hesap numarasına açıklamalar kısmına adayın adı soyadı, TC kimlik numarası ve sınav adı (İl Göç Uzman Yardımcılığı Sınavı) belirtilerek yatıracaklardır.

    5-Sınava girmeye hak kazanan ancak sınav ücretini yatırmayan adaylar sınava giremeyeceklerdir. Sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.

    6-Adayların başvuruda belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Eksik, yanlış ve/veya hatalı bilgiler yüzünden doğacak sonuçlardan adayın kendisi sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.
  • Göç İdaresi Başkanlığı 100 Uzman Yardımcısı alacak! Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri

    YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ

    1- Giriş Sınavının yazılı bölümü 29 Ocak 2023 (Pazar günü) tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav, sabah saat 10.00’da başlayacaktır. Sınavın süresi 120 dakikadır.

    2- Sınava başvuran adaylar için Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi hazırlanacaktır. Adaylar bu belgelerini 23 Ocak 2023 tarihinden itibaren Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi https://sem.asbu.edu.tr/ internet adresinden edinecektir.

    3- Adayların, sınav saatinden bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında,

    sınava giriş belgesi ile T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport bulundurmaları gerekmektedir.

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