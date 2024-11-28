Göç İdaresi Başkanlığı 30 uzman yardımcısı alacak! Göç İdaresi Başkanlığı uzman yardımcısı alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir? Resmi Gazete'de yer alan Göç İdaresi Başkanlığının ilanına göre, merkez teşkilatında boş bulunan 30 göç uzman yardımcısı kadrosuna, yazılı ve sözlü sınavla alım yapılacak. Başvuru yapmak isteyenler Göç İdaresi Başkanlığı uzman yardımcısı alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Uzman yardımcısı alımıyla ilgili diğer detaylara Resmi Gazete'deki ilandan ulaşılabiliyor. İşte detaylar

Habertürk Giriş: 28.11.2024 - 12:02 Güncelleme: 28.11.2024 - 12:05 facebook

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