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Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne avukat alımı için yapılacak sınav iptal edildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün avukat kadrosuna 17 personel alımı için yapılacak sınav iptal edildi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne avukat alımı için yapılacak sınav iptal edildi
AA

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanda, 19 Aralık 2020 tarihli ve 31339 sayılı Resmi Gazete'de ilanı yayımlanan Avukatlık Giriş (Sözlü) Sınavı'nın iptal edildiği kaydedildi.

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