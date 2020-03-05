Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemGöç İdaresi'nden Yunanista'nın ihlallerini belgeleyen paylaşım - HABERLER
ABONE OL
Habertürk Google News Abonelik

Göç İdaresi'nden Yunanista'nın ihlallerini belgeleyen paylaşım

İçişleri Bakanlığı Göç İdare Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Yunanistan'ın mültecilere yönelik uygulamalarının uluslararası hukuka uymadığı maddeler halinde ortaya konuldu.

Göç İdaresi
AA

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından yayımlanan bilgilendirme grafiklerinde, Yunanistan'ın sınırda mültecilere yönelik şiddet içeren uygulamalarının uluslararası hukuk bakımından değerlendirildiğinde insanlık dışı olduğu vurgulanarak, "İnsalıkla beraber Avrupa değerleri ve uluslararası hukuk da ayaklar altına alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, Yunanistan'ın sığınmacılara karşı silah, gaz ve göz yaşartıcı bomba kullanması, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu kişilere zor kullanılarak şiddet uygulanması, illegal giriş yapanları tutuklaması, kıyafet, para ve değerli eşyalarına hukuka aykırı şekilde el konulması gibi uygulamaların uluslararası hukuk ve insan haklarına yönelik antlaşma ve sözleşmelerin ilgili maddelerine aykırı olduğu kaydedildi.

Paylaşımda ilgili antlaşma ve sözleşmelerin maddeleri ile Yunanistan'ın uygulamaları tek tek karşılaştırılarak, bu uygulamalar sonucu Avrupa değerleri ve uluslararası hukukun ayaklar altına alındığı vurgulandı.

 

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

MEB, 81 ilde özel eğitim anaokulları kuracak - Haberler
GÜNDEMMEB atağa geçti! 28 ilde bulunuyordu, 81 ilde ...
Moskova'daki Erdoğan-Putin zirvesinde lider diplomasisi!
GÜNDEMLider diplomasisi
Son dakika... MSB: 2 asker şehit
GÜNDEMAcı haber! 2 asker şehit, 3 asker yaralı
Cuma Hutbesi 6 Mart 2020 - Diyanet Cuma Hutbesi'nin bu haftaki konusu ne?
GÜNDEMCuma Hutbesi 6 Mart 2020!
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe davasında tanıklar dinlendi
GÜNDEMDarbe davasında tanıklar dinlendi
Zonguldak'taki cinayet dosyasından yasak aşk çıktı- HABERLER
GÜNDEM8 yıllık cinayet aydınlandı!
5 Mart Süper Loto sonuçları 2020 - MPİ Süper Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı
GÜNDEM5 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı
Suudi Arabistan, Kâbe ziyaretlerini durdurdu!
GÜNDEMSuudi Arabistan, Kâbe ziyaretlerini durdurdu!
Pendik’te okul çıkışı çıkan kavga kanlı bitti!
GÜNDEMPendik’te okul çıkışı çıkan kavga kanlı bitti!
Veysel Eroğlu şehidin cenaze namazı 2 kez kılındı iddiasını yalanladı
GÜNDEMEroğlu'ndan şehit cenaze namazı açıklaması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X