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Gölbaşı Vilayetler Evi'nde Bakan Soylu'nun başkanlığında yapılan toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ve İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Daire Başkanı Can Ozan Tuncer ile diğer yetkililer katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen kurulda, 2018 göç analizi ve Türkiye’deki yabancıların statülerine göre ihtiyaç analizi çalışmaları kurul üyelerinin bilgilerine sunulacak. Ayrıca, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce hazırlanan sunumun aktarımının ardından bir sonraki toplantı gündemine ilişkin görüş ve öneriler değerlendirilecek.
İHA'nın haberine göre kurulun göç alanındaki stratejileri, kitlesel akın durumunda uygulanacak yöntem ve tedbirleri, insani mülahazalarla toplu halde Türkiye’ye kabul edilecek yabancılar ile bu yabancıların ülkeye giriş ve ülkede kalışlarıyla ilgili usul ve esasları belirlemek, göç alanında görev yapan kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanmasına yönelik kararlar almak gibi görevleri bulunuyor.
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