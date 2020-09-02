Göç yolunda avcıların vurduğu leylek iyileşince uzaklara kanat açacak

AA

Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde bir tarlada uçamayan leylek olduğunu fark eden vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Kaynarca Belde Belediye Başkanı Serdar Türker, personeli ile leyleği bölgeden alarak kent merkezindeki veteriner kliniğine götürdü.

Burada leyleğin başından ve iki kanadından saçma ile yaralandığı tespit edildi. Yaklaşık 2 saat süren tedavide leyleğin başına ve kanatlarına 40 dikiş atıldı.

Gerekli tedavinin ardından "Şanslı" adı verilen leyleğe belediye sahip çıktı. Hazırlanan kafes içerisinde alabalık ile beslenen leylek, uçmak için gün sayıyor.

Leylek, tedavi sürecinin ardından yeniden doğal ortamına bırakılacak.

- "Lütfen tüm canlıları koruyalım"

Belediye Başkanı Türker, AA muhabirine, leyleğin tüfekle vurulmuş olması nedeniyle büyük bir üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Leyleklerin bugünlerde göç yolunda olduklarını hatırlatan Türker, "Leyleklerimizi bu şekilde yaralayarak hiçbir şeyi elde edemeyiz. Lütfen tüm canlıları koruyalım. Onların yaşam haklarına saygı gösterelim. Tedavisi tamamlanan leylek muhtemelen bu yıl bizim misafirimiz olacak çünkü bu yaralarıyla göç etmesi çok elverişli değil. Biz tüm bakımlarını yaparak, yaşama tutunmasını sağlayacağız." dedi.

"Şanslı" ile aralarında bir bağ oluştuğunu anlatan Türker, leyleğin tüm bakımlarını üstlendiklerini belirtti.

Veteriner hekim Ozan Yetkin Hazar ise leyleğin kafası ile kanatlarında saçma yaralarından kaynaklı yırtılma ve kanamanın olduğunu ifade ederek, tedavisinin yapıldığını söyledi.