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Haberler Gündem 3. Sayfa Göçmen faciasında 2 kişi tutuklandı!
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Şanlıurfa'daki göçmen faciasında 2 kişi tutuklandı!

Şanlıurfa'da 9 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği minibüs kazasına ilişkin göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Göçmen faciasında 2 kişi tutuklandı!
AA

Şanlıurfa'da, 9 düzensiz göçmenin öldüğü faciaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen minibüs, önceki gün Harran ilçesine bağlı Öncüler Mahallesi Biçer mezrası mevkisinde sulama kanalına devrildi. Minibüste bulunan 9 kişi hayatını kaybederken, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılardan İ.K. ile M.K., "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı, İ.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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