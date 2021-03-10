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HaberlerGündem3. SayfaGöçmen faciasında sanıklar hakim karşısında - Haberler
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Van'da 61 kişinin öldüğü tekne faciasına ilişkin davada sanıkların yargılanmasına başlandı

Van'da geçen yıl sığınmacıları taşıyan teknenin Van Gölü'nde batması sonucu 61 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 6'sı tutuklu 12 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşma ifadelerin ardından, 3 Mayıs'a ertelendi

Göçmen faciasında sanıklar hakim karşısında - Haberler
Göçmen faciasında sanıklar hakim karşısında
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AA

Van 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, teknenin kaptanı olduğu ileri sürülen ancak olaydan sonra canlı ya da ölü olarak bulunamayan sanık Servet Akbaş'ın dışındaki 6'sı tutuklu 11 sanık SEGBİS ile bağlandı, avukatlar salonda hazır bulundu.

AA'nın haberine göre, kimlik tespitinin ardından savunma yapan sanıklardan, tekneden sağ kurtulan Medeni Akbaş, suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini talep etti. Diğer sanıklar da olayla ilgilerinin bulunmadığını ileri sürdü.

Sanık avukatlarının savunma yaptığı duruşmada, Van Barosu avukatları da olaya ilişkin daha önce hazırladıkları rapordaki bilgileri aktardı.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 3 Mayıs'a erteledi.

NE OLMUŞTU?

Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan "Akbaş" isimli tekne, 27 Haziran 2020'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Çarpanak Adası açıklarında batmış, Van Gölü kıyısından bindikleri tekneyle Bitlis'in Tat van ilçesine gitmek isteyen düzensiz göçmenlerden 61'i hayatını kaybetmişti.

Van Cumhuriyet Başsavcılığının 145 gün süren soruşturması sonucunda 12 sanık hakkında dava açılmış, 25 şüpheli hakkında da "kovuşturmaya yer olmadığı" kararı verilmişti.

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, tekneye kapasitenin üzerinde yolcu alındığı ancak tam yolcu sayısının tespit edilemediği belirtilmişti. 100'ün üzerinde yolcu bulunduğunun değerlendirildiği bildirilen iddianamede, tekneyi kullanan Medeni Akbaş'ın jandarma ekiplerince yakalandığı, Servet Akbaş'ın ise ölü ya da sağ olarak ele geçirilemediği bilgisi yer almıştı.

Olayla ilgili 12 sanık hakkında "Nitelikli göçmen kaçakçılığı yapma" ve "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçlarından 38 yıl 6'şar ay hapis istemiyle dava açılmıştı.

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