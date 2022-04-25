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Haberler Gündem 3. Sayfa Göçmen kaçakçısı 4 organizatör tutuklandı
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Van’da 4 organizatör tutuklandı

Van’da göçmen kaçakçılığı yapan organizatörlere yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi tutuklandı.

Göçmen kaçakçısı 4 organizatör tutuklandı
Göçmen kaçakçısı 4 organizatör tutuklandı
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İHA

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 18-24 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan 8 ayrı operasyonda; 9 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 4 şahıs tutuklanmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 1 araca el konulmuştur” denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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