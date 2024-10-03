Göçmen kuşların konaklama alanı İvriz Barajı pelikanları misafir etti

Yıl boyunca çok sayıda kuş türüne konaklama ve yaşam alanı olan İvriz Barajı, çok sayıda pelikana da bir geceliğine ev sahipliği yaptı. İvriz Barajı'na gelen kuşlar, burada bir gece dinlenme ve beslenme molasının ardından bölgeden ayrıldı.