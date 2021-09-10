Göçmenlere ev sahipliği yapan Kolombiya, yeni bir insani kriz ile karşı karşıya

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Göçmenlere ev sahipliği yapan Kolombiya, yeni bir insani kriz ile karşı karşıya

Kolombiya’nın Antioquia bölgesindeki Necocli şehrindeki binlerce göçmenin yeni bir insani kriz ile karşı karşıya kalmasından endişe ediliyor.

Göçmenlere ev sahipliği yapan Kolombiya, yeni bir insani kriz ile karşı karşıya
AA

Özellikle Haiti ve Küba’dan gelen yaklaşık 14 bin kayıtsız göçmenin, Necocli şehrinde bekleyişlerini sürdürdükleri bildirildi. Ülkenin Panama sınırına yakın sahil kenti Necocli’de göçmenlerin, yasadışı gruplar tarafından kontrol edilen ve “Darien Gap” olarak bilinen bir ormanlık alanı geçerek Panama’ya ve ardından ABD’ye ulaşmak istediği belirtildi.

Necocli Belediye Başkanı Jorge Augusto Tobon, bölgede yaşanan insani krize dikkati çekti. Şehirdeki kanalizasyon sisteminin 47 yıllık olduğunu ve sistemin inşa sürecinde şehir merkezi nüfusunun 4 bin 500 civarında olduğunu belirten Tobon, bu sistemin göçmenler ile artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamayacağını dile getirdi.

Necocli nüfusunun 22 bine ulaştığını ifade eden Tobon, üretilen günlük çöp miktarının da 15 tondan yaklaşık 50 tona çıktığına işaret etti. Tobon, altyapı ve sağlık hizmetlerindeki yetersizliğin, göçmenlerin halihazırda zor olan yaşam koşullarını daha da kötüleştirmesinden korktuklarını söyledi.

Belediye Başkanı Tobon’a göre, her gün yaklaşık 100 göçmen mide bulantısı ve solunum sıkıntısı şikayetleri ile bölgedeki sağlık merkezine başvuruyor. Tobon, aşısız oldukları ve yeterli hijyen koşullarına erişemedikleri için göçmenlerin birçoğunun Kovid-19'a yakalanmış olabileceğini iddia etti.

Panama hükümetinin günlük 500 göçmenin ülkeye girmesine izin verdiğini belirten Tobon, bu sayının arttırılması çağrısında bulundu.

Aralarında hamile kadınların ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 14 bin göçmenin bir kısmı bölgedeki otel ve evlerde kalıyor, bir kısmı da sahile kurdukları çadırlarda yaşıyor.

Kolombiya’nın Antioquia bölgesi, Orta Amerika’yı geçerek ABD’ye ulaşmak isteyen göçmenler için geçiş güzergahı olarak kullanılıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yeni Kaledonya’da Covid-19 kaynaklı ilk can kaybı yaşandı
DÜNYA Yeni Kaledonya: Covid-19 kaynaklı ilk can kaybı
KIRMIZI ALARM | Son dakika: Meksika'da kırmızı alarm: Olaf Kasırgası karaya çıktı!
DÜNYA Meksika'da kırmızı alarm!
İngiltere’de vergi artışından sonra: Muhafazakârlara destek azaldı
DÜNYA Kamuoyu yoklaması: Muhafazakârlara destek azaldı
Almanya Başbakanı Angela Merkel: "Evet, feministim"
DÜNYA 16 yıldan sonra gelen itiraf
Pakistan, Pencşir'deki çatışmalarda Taliban'a destek verdiğine yönelik iddiaları reddetti
DÜNYA Pakistan'dan yalanlama
SON DAKİKA: Danimarka'da yeni göçmen yasası hazırlığı: Danimarka'ya geliyorsanız, çalışmak zorundasınız
DÜNYA "Danimarka'ya geliyorsanız, çalışmak zorundasınız"
SON DAKİKA: Taliban'ın iktidarı ele geçirdiği Afganistan'da ilk uluslararası uçuş gerçekleşti!
DÜNYA Afganistan'dan ilk uluslararası uçuş!
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'li mevkidaşı Joe Biden ile telefonda görüştü - Haberler
DÜNYA Çin Devlet Başkanı Şi, ABD'li mevkidaşı Biden ile ...
Rusya ve Belarus, "Birlik Devleti programı" üzerinde anlaştı
DÜNYA Rusya ve Belarus'tan birleşme adımı!
Türkiye'den BMGK'ya "Taliban ile kademeli angajman" mesajı
DÜNYA Türkiye'den BMGK'ya "Taliban ile kademeli angajman" ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.